Un retour et un offensif écarté: le groupe de Genk pour affronter le Standard

Un choc vital pour les Limbourgeois dans la course au top 6.

À cinq journées de la fin et sous la conduite de Hannes Wolf, le Racing Genk s'est remis en ordre de marche dans la course au top 6. Les Limbourgeois occupent la sixième place, avec quatre unités d'avance sur le trio composé de Zulte, Malines et Anderlecht (un écart qui évoluera en fonction du duel entre Malines et Anderlecht, prévu samedi soir).

Autant dire que Genk ne peut pas perdre des plumes contre le Standard. Et le groupe limbourgeois sera quasiment le même que celui qui s'était déplacé à l'Antwerp jeudi. Un seul changement dans la sélection de Hannes Wolf: Nurio Borges retrouve sa place dans un effectif que quitte Joseph Paintsil.