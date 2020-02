Le Cercle recommence à y croire : "C'était la fête dans les vestiaires"

Kévin Hoggas a offert la victoire au Cercle de Bruges d'un joli coup-franc et les Groen & Zwart se remettent à croire au maintien.

Kévin Hoggas était le héros ce samedi du côté du Cercle : le Français est de plus en plus important pour les Brugeois. La victoire contre le STVV a fait beaucoup de bien : "C'était la fête dans le vestiaire", sourit-il après coup. "Nous n'avons pas volé cette victoire, nous étions la meilleure équipe et nous sommes créés les plus grosses occasions".

Le Cercle de Bruges n'est maintenant plus qu'à trois points de Waasland-Beveren, 16e au classement. Il reste quatre matchs et l'espoir renaît chez les hommes de Bernd Storck. "Ce 6/6 est beau et nécessaire. On sait que seule une série de victoires peut nous sauver et on est en train d'y arriver, mais le chemin est encore long".