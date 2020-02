Duje Cop : "J'espère que le meilleur est à venir pour moi"

Le Croate a inscrit le deuxième but des Rouches ce dimanche lors la victoire à Genk (1-3). Il n'avait fait trembler les filets qu'une fois cette saison, c'était en Coupe de Belgique contre Rebecq.

"Une victoire très importante contre une bonne équipe et un concurrent direct. C'était un match à six points ici à Genk. Mais il reste encore des matchs compliqués. Quoiqu'il en soit, nous avons prouvé que nous sommes sur la bonne voie", a confié Duje Cop à l'issue de la rencontre.

Le Croate était également soulagé et content d'avoir inscrit son premier but de la saison en championnat. "Je travaille dur chaque jour et je n'avais pas eu l'opportunité de jouer beaucoup car nous avons de très bons attaquants au sein de l'équipe. J'espère que le meilleur est à venir pour moi", explique le buteur des Rouches. "J'essaie d'aider au mieux l'équipe et je ne mets pas de pression concernant les buts, ils viendront s'ils doivent venir."

Le matricule 16 a quasiment validé son ticket pour les playoffs 1. "Nous sommes le Standard et je pense que nous ne devrions pas nous focaliser là-dessus, c'est normal pour notre club de finir dans le top 6", a conclu Duje Cop.