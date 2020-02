"Manque de qualité" vs "On mérite tellement mieux" : Vercauteren et Kompany pas sur la même longueur d'ondes

La défaite à Malines a encore été l'occasion de constater quelques contradictions entre le discours de Frank Vercauteren et celui de Vincent Kompany face aux caméras ...

À l'époque, l'arrivée de Frank Vercauteren avait été présentée comme un recul de Vincent Kompany et on imaginait un conflit inévitable entre les visions des deux hommes. Le "beau jeu" au sol et construit à l'excès de Kompany allait devoir céder la place au pragmatisme de Vercauteren. Dans les faits, le beau jeu s'étiolait déjà avant l'arrivée du "vrai" T1 d'Anderlecht, qui a surtout amené une solidité défensive et fait disparaître le romantisme.

Aucune tension n'est jamais apparue entre les deux hommes, même si Kompany s'est fait naturellement plus rare dans les médias. Tout au plus a-t-on pu constater (ou est-ce notre imagination ?) que lorsque Kompany était sur le terrain, le jeu semblait tendre vers ce à quoi il ressemblait vers le début de saison, avec une construction depuis l'arrière et beaucoup de jeu au sol. Peut-être faut y voir surtout l'influence d'un joueur du niveau de Kompany quand il est sur le terrain, dans le jeu et les têtes.

Discours opposés

Mais la défaite à Malines a souligné une opposition au niveau des discours et du point de vue entre les deux hommes concernant l'état des lieux à Anderlecht. Vincent Kompany se montrait compréhensif et soulignait à quel point, selon lui, le RSCA "méritait tellement mieux" que leur classement actuel.

Kompany insistait sur le sujet de la jeunesse, du processus de construction du "nouveau" RSC Anderlecht, qui prendra inévitablement du temps. Mais si Vercauteren soulignait également la maîtrise du jeu qu'avaient les Mauves avant l'expulsion, il posait un constat jamais entendu dans la bouche de Vincent Kompany.

"Nous devons nous poser des questions concernant nos qualités", assénait-il au micro de la RTBF après la rencontre. C'est prévisible : Vercauteren est le pragmatique, Kompany le rêveur. Le duo peut fonctionner : les visions ne sont pas mutuellement exclusives. Mais laquelle de ces visions représente au mieux le "projet" d'Anderlecht ? Et surtout, qui est le plus proche de la réalité ? Au vu des résultats, c'est peut-être bien Frank Vercauteren ...