Zinho Vanheusden : "Nous sommes de retour !"

En s'imposant 1-3 au Racing Genk ce dimanche lors de la 26e journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège a quasiment validé son ticket pour les playoffs 1.

Le Standard a réalisé une bonne prestation, mais a surtout renoué avec la victoire. "Je suis super content", a confié Zinho Vanheusden. "C’est une victoire importante contre un concurrent direct et ce malgré des conditions météorologiques compliquées : beaucoup de vent et de la pluie. C’est une victoire au caractère", souligne le défenseur auteur du premier but de la partie. "C’est bizarre pour moi de marquer ici car j’habite à 10 minutes."

Avec cette victoire contre Genk, le Standard conforte sa cinquième place mais se rapproche également de la quatrième place occupée par l’Antwerp. "Nous regardons vers le haut. Nous jouons face à l’Antwerp la semaine prochaine et nous voulons prendre notre revanche par rapport à la Coupe de Belgique. Après le match contre le Club de Bruges et celui-ci contre Genk, nous avons prouvé que nous sommes de retour", a conclu Zinho Vanheusden.