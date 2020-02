🎥 Il y a 4 ans, Marouane Fellaini et Wayne Rooney crucifiaient le Club de Bruges

La derniĂšre confrontation entre Brugeois et Mancuniens remonte Ă quatre saisons. Durant l'Ă©tĂ© 2015, Manchester United empĂȘchait le Club de Bruges d'accĂ©der Ă la Ligue des Champions.

La dernière des double-confrontations s'était mal passée pour les Brugeois : 3-1 à l'aller, 0-4 au retour. Le Bruges de Michel Preud'homme avait fini par prendre l'eau. Philippe Clement aura peut-être plus de chance ; Solskjaer risque de faire quelques rotations et, surtout, Manchester United n'est pas au top de sa forme.

C'est d'ailleurs un certain Marouane Fellaini qui avait fait mal au Club de Bruges. A Old Trafford, Big Mo avait inscrit le dernier but de la rencontre, de la tête bien sûr.

Au match retour, Wayne Rooney avait tout simplement été intenable ; il était reparti avec le ballon du match grâce à un joli hat-trick :