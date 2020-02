Alderweireld fataliste : "Comment remplacer Kane et Son ?"

Toby Alderweireld et les Spurs ont subi un sérieux revers en s'inclinant à domicile face au RB Leipzig. Tottenham était affaibli par les blessures de Harry Kane et Heung-Min Son ...

Toby Alderweireld, titulaire, n'a rien pu faire pour empêcher son équipe de s'incliner (0-1) face au second de Bundesliga, le RB Leipzig. Et le Diable Rouge semble même considérer qu'il n'y avait pas grand chose à faire : "On ne pouvait qu'espérer tenir bon. Parfois, il faut traverser des périodes compliquées", regrette Alderweireld au micro de Het Laatste Nieuws présent à Londres.

"Leipzig est en confiance, nous sommes dans le dur. Il nous manque 3 ou 4 joueurs importants ... Bien sûr, ce n'est pas une excuse, mais on ne peut pas faire de miracles : comment voulez-vous remplacer Kane et Heung-Min Son ?", pointe le Belge. "Ce sont des joueurs fantastiques".