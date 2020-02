Anderlecht est maudit : un nouveau titulaire blessé pour plusieurs semaines

Incroyable malchance du RSC Anderlecht qui sera privé de son défenseur néerlandais Derrick Luckassen pour de longues semaines.

À Malines, la prestation et le résultat final avaient presque fait passer inaperçu un moment inquiétant : Derrick Luckassen restant au sol et ne reprenant le jeu qu'après de longues minutes d'hésitation. On se disait qu'Anderlecht risquait encore de perdre un joueur, et cette fois un pion essentiel depuis plusieurs mois. Le Néerlandais passait un scanner ce début de semaine pour en savoir plus.

Le verdict est tombé et c'est le Nieuwsblad qui nous en informe : Luckassen souffre d'une déchirure du ligament et sera absent au moins six semaines. Il manquera donc la fin de la phase classique et le RSCA peut espérer le récupérer pour après la trêve internationale consécutive à la dernière journée de championnat.

Un retour de Kana ?

Derrick Luckassen est un titulaire indiscutable depuis octobre et si au début, il l'était par défaut, il a progressivement réussi à convaincre de ses qualités au point de mettre le jeune Marco Kana sur le banc. Deux options s'offrent à Franky Vercauteren : refaire basculer Elias Cobbaut dans l'axe, ce qui libérerait le flanc pour la recrue Kemar Lawrence, ou réintégrer Marco Kana dans le onze.