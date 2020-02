L'avant-dernière journée de 1B préfacée par Fraeye : "OHL a échoué, Westerlo a clairement la meilleure équipe"

La fin de saison en D1B est palpitante et ce week-end pourrait déjà être décisif dans la bataille pour la deuxième tranche.

Pour OHL, Fraeye est plutôt sévère. Logique, compte tenu des investissements réalisés par le club et le niveau de jeu décevant affiché lors de la deuxième tranche : "C'est vraiment dommage qu'ils ne soient plus en lice pour cette tranche. OHL est l'équipe qui a clairement les meilleurs joueurs, mais elle n'a pas la meilleure équipe. Pour moi, ils ont échoué. Compte tenu de leur qualité, ils auraient dû remporter les deux tranches."

Qu'en est-il de Westerlo ? "Pour moi, ils ont clairement la meilleure équipe. Ils n'ont pas la qualité individuelle d'OHL, mais ils peuvent mettre une constante dans leur jeu. Vous savez à quoi vous attendre de la part de Westerlo. Il y a beaucoup d'automatismes dans cette équipe."

Bob Peeters a transformé l'équipe en un groupe soudé

Fraeye salue le bon travail de Bob Peeters : "Il a transformé cette équipe en un groupe soudé et cohérent. La mentalité est là, ils y croient toujours et il y a très peu de changements. Ne changez jamais une équipe qui gagne. Peeters a raison."

Le sort du Beerschot lié à Westerlo et OHL

Le Beerschot est l'équipe qui a le plus de chances selon Fraeye : "Je vois Westerlo et Virton faire match nul samedi, ce qui reviendrait à se tirer une balle dans le pied. Le Beerschot n'aura pas la tâche facile non plus contre Lommel, car il lui faut un point pour éviter les play-downs. Mais si Westerlo et Virton font un nul, je ne vois pas le Beerschot laisser filer sa chance."

"Pour moi, le Beerschot est en ambuscade entre Westerlo et OHL. Ils n'ont pas la meilleure équipe et ils n'ont pas les meilleurs joueurs. Hernan Losada manque d'expérience en tant qu'entraineur, mais ils sont bien placé. Donc un peu difficile de savoir à quoi s'attendre."