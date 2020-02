📷 Les supporters du Celtic de nouveau les plus impressionnants

L'Europa League réserve souvent des déplacements prometteurs pour les supporters. Comme à leur habitude, les Irish-Scots ont à nouveau impressionné tout le monde, y compris le légendaire gardien de but danois de Manchester United, Peter Schmeichel.

Présent pour assister à la rencontre entre Copenhague et le Celtic, Peter Schmeichel a tenu à saluer "la merveilleuse prestation" des supporters écossais aux racines irlandaises, comme il l'a indiqué au Sun.

Ils étaient plus de 3.000 - remplissant totalement leur parcage réservé - à avoir fait le déplacement au Danemark. Réalisant un tifo accompagné du message "Et le Celtic Glasgow sera là", ils ont poussé leur équipe à accrocher un bon partage (1-1) en déplacement.

Le club, reconnaissant, a également félicité et remercié ses fans pour ce support fidèle et incroyable : "Nous avons apprécié le fantastique engagement et les sacrifices réalisés par nos supporters qui ont voyagé à travers l'Europe pour soutenir nos joueurs". Un traitement qui change de celui réservé par d'autres clubs... Contrairement à ce que laisse entendre l'image, les supporters du Celtic étaient bien en déplacement européen ce jeudi soir :