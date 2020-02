Arnaud Bodart avant la réception de l'Antwerp : "Nous irons à la guerre pour prendre les trois points"

Après un partage contre le Club de Bruges et une victoire à Genk, le Standard de Liège semble sur la bonne voie et devra confirmer sa bonne forme samedi (18h) face à l'Antwerp.

Le Standard de Liège semble lancé après son quatre sur six. "Nous avons livré deux belles prestations où nous avons tout simplement fait le boulot. L'équipe se sent bien, mais dans le football rien n'est acquis", souligne Arnaud Bodart. "Tout va très vite donc nous voulons continuer de la sorte et prendre les trois points. Nous sommes positifs et ambitieux. Nous voyons une équipe soudée et prête à aller au combat. Demain, nous irons à la guerre de nouveau pour prendre les trois points", précise le joueur âgé de 21 ans.

Le Standard recevra l'Antwerp à Sclessin ce samedi. "De la revanche dans l'air après la défaite en Coupe ? "Il y a des gestes qui n'étaient pas plaisants à voir, mais la défaite est digérée. Samedi, nous donnerons le maximum et nous montrons qui nous sommes afin d'aller chercher cette victoire. Nous pouvons faire une bonne opération. Les dépasser au classement et également acter la qualification pour les playoffs 1, la base ! C'est ce que nous voulons mais nous continuons aussi de regarder vers le haut", a conclu Arnaud Bodart.