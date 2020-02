Philippe Clement fier de ses troupes : "Manchester United est prévenu pour le match retour"

Le Club de Bruges a partagé l'enjeu contre Manchester United (1-1). Dennis a ouvert le score, mais Martial est parvenu à égaliser juste avant la mi-temps.

Philippe Clement était globalement satisfait à l'issue de la rencontre. "Je suis fier de mes joueurs, mais aussi de mes jeunes. De Cuyper s’est très bien débrouillé. Comme De Ketelaere, il fait partie de ces jeunes de l’académie qui ont saisi leur chance ces derniers mois", souligne le coach brugeois.

Alors que le Club de Bruges avait ouvert la marque via Dennis (15e), Manchester United est parvenu à recoller au score grâce à un cadeau des Blauw en Zwart. Anthony Martial ne s'est pas fait prier pour mettre le ballon au fond (36e). "Cette remise en jeu de De Cuyper n'est pas bonne et Mechele aurait pu réagir autrement. Néanmoins, nous avons continué à nous battre et à continuer à jouer au football. Au bout du compte, nous avons eu plus d’opportunités. Pour gagner contre Man U, il faut être au top dans tous les domaines et il faut que tout aille dans notre sens. Je pense que nous avons encore 30% de chances de passer au prochain tour. Manchester United est prévenu pour le match retour", a déclaré Clement.

Carton rouge?

Clement est également revenu sur une phase litigieuse survenue à la 3ème minute de jeu. "Nous n’avons pas obtenu de penalty suite à une faute évidente de Romero sur Dennis. Cela aurait même pu valoir un carton rouge. Nous aurions eu droit à un match différent, mais malheureusement cela n'a pas été le cas", a conclu Philippe Clement.