Un petit tour et puis s'en va, l'étonnante trajectoire mouscronnoise de Rafal Pietrzak

Surprise dans le Hainaut ce jeudi, avec la confirmation par l'Excel Mouscron du départ de Rafal Pietrzak. Le back gauche polonais ne sera pas resté une saison à l'Excel et pourtant, il avait débuté cet exercice 2019-2020 dans la peau d'un titulaire presque indiscutable.

Le gaucher polonais n’aura donc quitté son pays que quelques mois. Six mois après son arrivée, Rafal Pietrzak est déjà reparti en Pologne, comme l’a confirmé le club mouscronnois ce jeudi. Etonnant? Alors que Nemanja Antonov s’était distingué en fin de saison derrière sur le flanc gauche, Rafal Pietrzak avait pourtant poussé le défenseur serbe pour s’installer à sa place en début de saison.

Avec réussite, quand on voit le début de saison maîtrisé de l’Excel. Freiné par une blessure début octobre, Rafal Pietrzak avait gardé la confiance de Bernd Hollerbach et était redevenu titulaire dès son retour. C’est en fin d’année 2019 que sa situation s’est compliquée: avec cinq matchs consécutifs sans la moindre minute de jeu.

Objectif euro 2020?

Et depuis, le Polonais alternait entre le onze de base et le banc. Au final, il aura gratté 11 titularisations en Pro League, pour un total de 15 apparitions et deux assists avant de quitter Mouscron pour retourner dans son pays natal.

Où il n’aura que très peu de temps pour s’imposer. Sélectionné pour la première fois avec la Pologne en septembre 2018, Rafal Pietrzak espère encore gagner une place pour l’Euro 2020, mais il n’a plus été appelé depuis plus d’un an.

Le temps presse donc pour l’éphémère latéral gauche de l’Excel Mouscron désormais parti monnayer son talent du côté du Lechia Gdansk, sixième du championnat polonais, à cinq points du podium.