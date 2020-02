Casse-tête pour Francky Dury privé de tous ses cadres en défense pour le match de ce soir

Engagé dans la course aux PO1, ces nouvelles absences risquent de rendre les choses un peu plus délicates pour Francky Dury.

Zulte Waregem est en course avec Genk, Malines et Anderlecht pour accrocher la sixième place synonyme de PO1. Avec une rencontre cruciale ce soir face à Ostende, Francky Dury devait déjà se passer de plusieurs cadres blessés. Une infirmerie qui compte à l'heure actuelle Bossut, Pletinckx, Seck et Bjørdal.

Et pour la rencontre de ce soir face aux Côtiers, Deschacht et Mensah seront également absents pour cause de suspension. En effet, les deux défenseurs ont été suspendus après avoir reçu leur cinquième carton jaune de la saison la semaine dernière contre Mouscron.

Dury devra donc faire preuve d'originalité pour composer une défense très inédite.