Le superbe premier but de la saison d'Adnan Januzaj en Liga

Le Diable Rouge avait, jusque-là, dû se contenter de marquer en Coupe du Roi.

Adnan Januzaj tient enfin son premier but de la saison en championnat. Titulaire contre Valence, le Belge a su saisir l'occasion pour compléter le triomphe des siens. Avant Adnan Januzaj, Mikel Merino et Nacho Monreal avaient permis à la Sociedad de faire le trou, Adnan Januzaj a terminé le travail d'une superbe frappe en pleine lucarne (3-0).

C'est le cinquième but de la saison du Belge qui avait déjà trouvé l'ouverture à quatre reprises en Coupe du Roi, mais pas encore en championnat. Et la Sociedad, désormais quatrième à hauteur de l'Atletico, en profite pour rester en course pour les places en Ligue des Champions.