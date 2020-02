Un missile d'Oulare permet au Standard de confirmer et d'obtenir son ticket pour les playoffs 1

Ce samedi, le Standard de Liège recevait l'Antwerp à Sclessin pour le compte de la 27ème journée de Jupiler Pro League.

Pas de véritable surprise dans le onze aligné par Michel Preud'homme ce samedi soir alors que Laszlo Bölöni avait décidé de laisser Arslanagic et Refaelov sur le banc et d'aligner Defour auprès de Haroun et d'Alexis De Sart dans l'entrejeu.

Dans un stade de Sclessin comble et prêt à exploser, les deux équipes débuteront la rencontre en mode mineur et de façon prudente en laissant le moins d'espaces possibles. Un round d'observation qui durera quasiment une demi-heure. La première grosse occasion de la partie viendra des pieds de Lestienne. Le Rouche recevra le ballon à la suite d'un corner et décochera directement une frappe mais Bolat effectuera un bel arrêt réflexe (27e). Deux minutes plus tard, le portier turc sera à la parade sur tir puissant de Bastien à l'entrée de la surface (29e). Le Standard ouvrira finalement la marque grâce à un missile d'Oulare qui ira se loger dans la lucarne de Bolat (34e), 1-0.

L'Antwerp ne parviendra pas à réagir, les Rouches mèneront 1-0 à la pause.

En début de seconde période, l'Antwerp aura l'occasion de recoller au score, mais Lamkel Ze sera l'auteur d'un gros raté. Seul face à Bodart, l'international camerounais dévissera complètement sa frappe (46e). Le matricule 16 obtiendra par la suite une belle occasion via une tête d'Oulare, sur une centre de Gavory, mais Bolat captera la le ballon (58e). Le Great Old se montrera ensuite plus pressant afin de revenir dans la partie, mais sans être pour autant véritablement dangereux. Bien organisé, le Standard ne faiblira pas et finira par l'emporter. Score final : 1-0.

Avec cette victoire, le Standard confirme sa bonne forme et valide son ticket pour les playoffs 1. Dans l'Enfer de Sclessin, les Rouches ont bien dominé leur sujet ce samedi soir qu'ils dépassent d'ailleurs au clasement. L'Antwerp n'a pas été fort dangereux et poursuit sa stagnation.

Le Standard occupe désormais la 4e place avec 48 points au compteur et compte une unité de plus que l'Antwerp, 5e avec 47 points.

Avertissements : Amallah (38e) ; Seck (45e), Defour (77e) et Hoedt (90e)

Standard : Bodart, Vojvoda, Vanheusden, Laifis, Gavory, Bastien, Cimirot, Amallah (Miangue 85e), Lestienne (Boljevic 90e), Carcela, Oulare (Avenatti 75e)

Antwerp : Bolat, Juklerod, Seck, Hoedt, Buta, Defour (Gano 81e), De Sart (Myoshi 64e), Haroun, Lamkel Ze, Rodrigues (Benson 67e), Mbokani