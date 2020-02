Gojko Cimirot : "Depuis le match contre Bruges, nous allons mieux"

Le Standard de Liège poursuit sur sa lancée après sa victoire samedi soir contre l'Antwerp (1-0). Les Rouches affichent un joli bilan de 7 sur 9 avant son déplacement au Sporting de Charleroi dimanche prochain.

Le Standard de Liège a rempli son premier objectif, celui de participer aux playoffs 1. "Oui c'est une bonne chose et puis c'est une victoire face à un bon adversaire ce samedi", confie Gojko Cimirot à l'issue de la rencontre. "Depuis Bruges, nous avons prouvé que nous allons mieux. Ici contre l'Antwerp, nous avons proposé un bon football et nous méritons la victoire", souligne le médian.

Le Standard a largement dominé les débats en première période, mais a dû contenir les assauts anversois en seconde période. "Ils nous pressaient et ont fait monter au jeu plusieurs attaquants. Nous nous sommes battus pour chaque ballon. Il faut continuer de la sorte et prendre le plus de points avant la fin de la phase classique", souligne le Bosnien avant d'évoquer le superbe but d'Oulare. "Il le mérite, il travaille beaucoup et j'espère qu'il marquera encore plus de buts", a conclu Cimirot.