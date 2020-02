Et pourtant Charleroi a mis Bruges en difficulté : "De l'envie et du caractère"

Comme à l'Antwerp, le Sporting de Charleroi a dominé la seconde période au Jan Breydelstadion, dimanche après-midi. Et c'est sans doute ce que devront retenir les Carolos de leur déplacement dans la Venise du Nord.

Rapidement mené au score, le Sporting de Charleroi a longtemps accusé le coup. Pendant toute la première mi-temps. "Ce but nous a coupé dans notre élan", reconnaît Dorian Dessoleil. "Il y avait de la frustration et on a eu du mal à se reconcentrer et à se remettre dans le match."

Un bon match contre ce qui se fait de mieux en Belgique.

Mais les Zèbres ont retrouvé leurs sensations en seconde période. "Collectivement, on a bien réagi. Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup d’équipes qui ont fait ce qu’on a fait en deuxième période, ici, à Bruges", ajoute le capitaine.

Et Karim Belhocine partage l’analyse de Dorian Dessoleil : "Je suis très fier de la réaction de mes joueurs", lance le coach du Sporting. "On est revenu avec de l’envie et du caractère et on s’est créé plusieurs situations de buts. On n'a pas su en profiter, mais on a fait un bon match, contre ce qui se fait de mieux pour l’instant en Belgique."