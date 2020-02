🎥 Magnifique but de Mertens, mais insuffisant pour Naples ; le Bayern ne fait qu'une bouchée de Chelsea

Les huitiÚmes de finale allers se poursuivaient ce mardi en Ligue des Champions avec des alléchants Naples - Barcelone et Chelsea - Bayern Munich.

Napoli - Barca

Dans un San Paolo loin d'être rempli, le Barca prenait la possession du ballon, comme à son habitude, mais sans se créer de véritables occasions. Les Napolitains, bien organisés, se montraient même les plus dangereux. Et, à la demi-heure, l'inévitable Dries Mertens inscrivait un magnifique but à l'entrée du rectangle. Le Diable Rouge rejoint Hamsik et devient le co-meilleur buteur du Napoli ! Et de quelle manière :

A very beautiful goal by Dries Mertens and his celebration makes it more beautiful..#NAPBARpic.twitter.com/MSE2UNBgBA — OLU The Great👑 (@Niyi_Olaolu) February 25, 2020

En fin de première période, Manolas manquait de doubler la mise. Un pied haut de Busquets - qui recevra une jaune - déstabilisait Mertens, obligé de demander son remplacement quelques minutes après la reprise. A la 58ème, Griezmann concluait une action Blaugrana bien construite. 1-1. Callejon s'offrait une belle opportunité bien stoppée par ter Stegen. Enfin, Vidal se faisait exclure en fin de rencontre. Score final : 1-1.

Chelsea - Bayern

L'autre huitième de finale de la soirée concernait Londoniens et Bavarois. Giroud titulaire et Abraham sur le banc envoyaient Michy une nouvelle fois en tribune. Si les Blues résistaient en première période, ils allaient complètement craquer en seconde. Serge Gnabry s'offrait un doublé en moins de trois minutes, bien servi par Lewandowski. Ce dernier finira par y aller de son petit but personnel également. Score final : 0-3.

LA VIOLENCE DU CONTRE ! QUELLE PASSE DE LEWANDOWSKI POUR LE DOUBLE DE GNABRY ! #ChelseaBayern #CHEBAY pic.twitter.com/e34L8cTXdr — Le Football en VOD V (@LeFootballenVO3) February 25, 2020

Les Bavarois font un énorme pas vers les quarts de finale. Marco Alonso était même exclu en fin de rencontre. Une nouvelle soirée à oublier pour les Blues...