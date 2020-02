Europa League: un Néerlandais pour Bruges, un Espagnol pour La Gantoise

L'UEFA a désigné les arbitres qui dirigeront les rencontres d'Europa League jeudi soir.

La Gantoise et Bruges joueront leur qualification pour les huitièmes de finale de l'Europa League ce jeudi et savent désormais à qui ils auront affaire. Le Néerlandais Serdar Gözübüyük officiera à Manchester. Et s'il n'a pas encore dirigé de club belge cette saison, il a sifflé une rencontre de Ligue des Champions (City-Rosenborg) et deux matchs d'Europa League (Arsenal-Guimaraes et Wolfsberger-Wolfsubrg) cette saison.

Tandis que c'est l'Espagnol José Maria Sanchez qui dirigera la rencontre entre La Gantoise et la Roma. Lui non plus n'a pas encore croisé la route des équipes belges cette saison, mais il laisse de bons souvenirs à Thibaut Courtois puisque c'est lui qui était au sifflet lors de la finale du Super Coupe remportée aux tirs au but par le Real contre l'Atletico.