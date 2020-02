"Arrêtez ces prix de folie" : les supporters du Bayern trouvent la solution à Chelsea

Ils étaient encore plusieurs milliers à se déplacer à Stamford Bridge ce mardi soir. Pourtant, leur fidélité a un prix : 55 livres (plus de 65 euros) pour l’entrée au stade à Chelsea, 60 euros pour le Camp Nou. Les supporters du Bayern ont de nouveau dénoncé « ces prix de folie », réclamant un plafond à 20 euros la place en déplacement.

Mécontents et sous la pression de l’avant-match, les Bavarois ont forcé l’entrée dans une ambiance plutôt hostile. Cela dit, si tel était réellement leur souhait, il leur restait, après les stewards, les fameux tourniquets à franchir. Frauder un match de Ligue des Champions, pas si évident que cela…

😮Bayern Munich fans forcing their way into Stamford Bridge this evening.#CHEBAY #BayernMunich #CFC



(Via @CharlieMooseGib) pic.twitter.com/JmY72A4FwL