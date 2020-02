Le RSCA communique plus de détails aux supporters lésés par le huis-clos

Anderlecht a donné plus de détails concernant la marche à suivre pour les supporters souhaitant assister au match contre Zulte Waregem, mais étant concernés par le huis-clos.

La semaine passée, Anderlecht annonçait qu'une solution serait trouvée pour les supporters des blocs N0 à 6, concernés par le huis-clos partiel prononcé à l'encontre du club pour jets d'engins pyrotechniques sur le terrain. Le RSCA avait en effet refusé de se porter en appel, à la grande fureur de ses fans, mais proposait dès lors de replacer les supporters ailleurs dans le Lotto Park.

Plus de détails ont été communiqués ce mercredi : les supporters concernés peuvent effectuer une demande pour obtenir une place ailleurs en fonction des sièges disponibles. Le club s'attend cependant à une demande supérieure aux places disponibles et demande aux supporters de s'inscrire dès ce mercredi (jusqu'à vendredi) via ce lien. Le RSCA contactera alors les candidats courant de semaine prochaine.