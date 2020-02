Pourquoi Erling Braut Haland a été jugé "insuffisant" par le Barça

Erling Braut Haland fait le bonheur du Borussia Dortmund, qui semble avoir tiré le gros lot. Certains clubs avaient pourtant déjà scruté l'attaquant norvégien, mais aucun n'avait repéré son potentiel à l'époque.

Le FC Barcelone, notamment, avait supervisé à de nombreuses reprises le buteur du RB Salzbourg à l'époque. Le Mundo Deportivo affirme ainsi que Haland a été visionné jusqu'à une quinzaine de fois par le Barça la saison passée ... et que les rapports de recruteurs étaient plutôt négatifs, malgré ses qualités de finisseur déjà évidentes.

Ainsi, Erling Braut Haland aurait été jugé incompatible avec l'ADN du Barça : le Norvégien manquait de qualités techniques et de capacité à combiner pour être considéré par le club catalan pour un futur transfert. Bien sûr, Haland était encore plutôt méconnu avant cette saison et peu auraient parié qu'il reproduirait ses prestations d'entrée de jeu en Bundesliga et en Ligue des Champions ...