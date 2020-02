Le Club sera privé de trois joueurs importants contre Manchester United : "Ce sera différent mais nous ferons avec"

Ce jeudi soir, le Club de Bruges se déplacera à Old Trafford pour affronter Manchester United en seizième de finale retour de l'Europa League. Au match aller, les Gazelles avaient concédé le match nul (1-1) au Jan Breydelstadion.

Le Club de Bruges avait bien débuté la partie lors du match aller avant de concéder un but idiot. "Un peu de frustration c'est vrai à propos de ce but encaissé. Nous avons été naïfs mais c'est le football. On apprend de ses erreurs et il faudra ne pas les reproduire", a expliqué Simon Deli en conférence de presse.

Néanmoins, même si Manchester United semble mois fort que ces dernières années, un partage n'était pas un mauvais résultat. "Ce 1-1 concédé à la maison, nous nous attendions à mieux au vu de la rencontre. Mais ce n'était pas non plus mauvais. Il faudra réaliser une grosse prestation jeudi si nous voulons réaliser un exploit", a souligné l'international ivoirien avant d'évoquer l'absence de plusieurs joueurs importants comme Dennis, Vormer et Balanta.

"C'est vrai que ce sont des joueurs majeurs mais nous sommes une bonne équipe bourrée de qualités. Ce sera différent mais nous ferons avec. Nous avons hâte d'être demain et de disputer une autre joute européenne de prestige", a conclu Simon Deli.