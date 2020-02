📷 Image surprenante : les joueurs de Ludogorets portent ... des masques à leur arrivée à Milan

L'Ă©pidĂ©mie de coronavirus s'est rĂ©pandue au Nord de l'Italie et la rencontre Inter Milan - Ludogorets Razgrad se jouera Ă huis-clos intĂ©gral (mĂȘme la presse ne pourra pas y assister). Les joueurs bulgares, eux, sont arrivĂ©s Ă Milan portant des masques sanitaires ...

C'est une image surréaliste, presque de fin du monde : alors que l'épidémie de coronavirus a forcé le report de nombreuses rencontres de Serie A et le huis-clos de la rencontre d'Europa League entre l'Inter Milan et le Ludogorets Razgrad, les joueurs du club bulgare sont sortis de l'avion les amenant à Milan portant ... des masques sanitaires et des gants hygiéniques.

L'Italie est le pays d'Europe le plus touché par le coronavirus (ou Covid-19) avec un bilan actuel de plus de 400 cas pour une douzaine de décès. La rencontre de rugby Italie - Irlande (7 mars), se tenant dans le cadre du Tournoi des Six Nations, a également été annulée et les courses cyclistes des Strade Bianche et de Milan-Sanremo sont en péril.