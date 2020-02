Une qualification dans la douleur pour la Roma à Gand: "En Europe, c'est toujours difficile"

La Roma a souffert pendant 180 minutes contre La Gantoise, mais l'essentiel est assuré.

Comme à l'aller, les Buffalos auront posé des soucis à la Roma et Henri Mkhitaryan ne s'en est pas caché après la rencontre. "Ce n'était pas facile. Le terrain n'était pas évident et on avait le match de dimanche dans les jambes, mais on a tout donné", explique l'Arménien, passeur décisif sur le but de Kluivert.

"La Gantoise n'était pas un adversaire facile, mais en Coupe d'Europe, il n'y en a pas", analyse-t-il. "Tout le monde se prépare, tout le monde sait jouer au football. Chaque équipe en Europe est difficile à battre. (...) Aujourd'hui on s'est qualifié et c'est le principal", conclut-il.