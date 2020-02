Frank Vercauteren veut voir une continuité après le 6-1 : "Il y a toujours des points à améliorer"

Anderlecht pourra-t-il enchaîner après avoir ravi son public la semaine passée ? Il faudra y arriver du côté du Freethiel pour encore croire aux PO1. Frank Vercauteren veut que son groupe continue à travailler.

C'était l'euphorie au RSCA la semaine passée lors du 6-1 infligé à l'AS Eupen, mais Frank Vercauteren, fidèle à ses habitudes, restait mesuré dans son enthousiasme ce vendredi en conférence de presse. "Même avec ce résultat, on a pu voir qu'il y avait encore des éléments à travailler. J'espère donc voir une continuité dans ce qui a bien été, et une amélioration dans ce qui doit être amélioré", pointe l'entraîneur d'Anderlecht.

La jeunesse n'est pas (plus ?) une excuse

Et quels sont ces éléments ? "Certains joueurs pourraient faire mieux. Sur le but encaissé, également, il y a des choses qu'on aurait pu éviter. Globalement, je vise toujours une amélioration sur les plans collectif et individuel", précise Vercauteren. D'autant qu'Anderlecht a d'énormes difficultés à enchaîner cette saison. La faute à la jeunesse du groupe ? "Ce n'est pas une raison valable à mes yeux. Il n'y a aucune raison pour que les jeunes puissent se permettre plus d'erreurs ou d'irrégularité", lance-t-il.

"Cela n'a rien à voir avec l'âge mais avec une volonté de progresser, de se remettre en question et de prendre ses responsabilités semaine après semaine", précise Franky Vercauteren. "On ne demande rien d'impossible ou d'irréaliste aux joueurs : ce qu'on leur demande, c'est ce dont on sait qu'ils sont capables". L'objectif est donc clair pour les trois matchs suivants, PO1 ou pas au bout : "Je veux voir de la qualité. Technique, tactique, physique : on verra où ça nous mène au terme de la saison régulière, mais c'est ce qu'on veut voir".