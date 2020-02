D1B : le deuxième finaliste pourrait être connu dès ce vendredi soir !

Ce vendredi soir auraient dû se jouer, simultanément, les quatre derniers matchs de la deuxième tranche en D1B. Mais le report du match Virton - Beerschot en a décidé autrement. Pourtant, certains scénarii pourraient faire en sorte qu'on connaisse déjà l'équipe qui rejoindra OHL dès ce vendredi.

Les huit équipes de D1B s'affrontent sur le coup de 20h30. Seulement deux d'entre elles ont encore quelque chose à y gagner : Westerlo, qui se déplace à l'Union Saint-Gilloise, et le Beerschot. Les Anversois sont également en déplacement, mais affronteront la plus faible équipe de la compétition qui, de plus, en pleine crise financière.

Dans la deuxième tranche, les deux rivaux comptent le même nombre de points (23). Si Westerlo gagne et que le Beerschot perd, le deuxième finaliste sera l'équipe de Bob Peeters. Dans ce cas, le dernier match des Rats en Gaume n'aurait aucun enjeu.

En revanche, si le Beerschot prend un seul point de plus que Westerlo, les Anversois seront d'ores et déjà sacrés. En résumé, les hommes de Losada ont deux matchs pour prendre un point de plus que Westerlo. Les Rats sont donc clairement les favoris pour affronter OHL en match aller-retour.

Justement, cette fameuse double finale pour la promotion aura lieu les 8 et 14 mars. Qui commencera à domicile ? Cela dépend du deuxième finaliste. Si le Beerschot se qualifie, le premier match sera au Kiel. Mais, si c'est Westerlo, OHL n'aura plus l'avantage de jouer le match retour à l'extérieur. Cela s'explique par le classement combiné des deux tranches.