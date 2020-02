Choc psychologique à Waasland-Beveren ? "Tout ne va pas changer"

Waasland-Beveren a tenté le tout pour le tout : Arnauld Mercier a été licencié et remplacé par Dirk Geeraerd. Premier match après ce chamboulement : la réception d'Anderlecht ce samedi ...

Le changement de coach peut-il perturber le RSCA au moment de se rendre au Freethiel ? "C'est peut-être un nouveau coach, mais il connaît parfaitement l'équipe, sait ce qui s'est passé durant la saison", souligne Frank Vercauteren. Dirk Geeraerd, l'adjoint de Mercier (et adjoint à Waasland depuis 2017), est en effet une vieille connaissance qui a déjà dirigé le club de 2010 à 2012.

"On ne sait pas vraiment comment il va jouer ou avec qui, mais on ne devrait pas assister à un chamboulement complet", estime Vercauteren. "En si peu de temps, il n'a pas non plus le temps de mettre beaucoup de choses en place. Ce qu'ils espèrent, c'est un boost psychologique. Vu leur situation, on sait ce qu'ils doivent faire. Je ne pense pas que tout changera". Reste à rester motivé face à une "petite équipe", ce qu'Anderlecht a parfois eu du mal à faire cette saison : "C'est un thème récurrent, oui, on insiste dessus chaque semaine. C'est important". La victoire facile contre Eupen est déjà un signe positif ...