Philippe Clement : "Très décevant de devoir quitter la scène européenne de cette manière"

Le Club de Bruges s'est fait corriger ce jeudi soir en seizième de finale retour de l'Europa League sur la pelouse de Manchester United (5-0). Les Brugeois ont vite été pris à la gorge avant de sombrer puis de couler.

"C'est très décevant de devoir quitter la scène européenne de cette manière parce que vous n'avez pas pu démontrer ce que vous valez à cause du carton rouge et d'un but adverse rapide", a confie Philippe Clement en conférence de presse. "J'avais dit après le tirage au sort que nos joueurs devaient se dépasser et que les circonstances devaient être bonnes. Malheureusement, les circonstances n'étaient pas favorables", a déclaré le coach des Gazelles.

Clement n'est pas complètement convaincu par le carton rouge de Deli. Selon lui, un carton jaune était suffisant. "Sur les 2 matchs, Manchester United est le vainqueur mérité. Cela est logique en raison de leur budget, seuls les arbitres ont aidé à déterminer le résultat. A la maison, Romero aurait dû prendre la rouge au début et ensuite nous aurions obtenu un penalty. Vous obtenez alors une rencontre complètement différente. Ici, Deli aurait dû prendre la jaune au lieu de la rouge. Cette expulsion était bien sûr un cadeau pour Manchester United, car le club a bien sûr la qualité de trouver cet homme libre sur tout le terrain".

Campagne européenne

Malgré la lourde défaite de ce soir, le Club de Bruges sort la tête haute. "Nous détestons perdre, mais ce match ne doit pas ruiner notre campagne européenne. Nous avons fait une très bonne performance à domicile et nous avons également très bien joué contre le Real Madrid et le PSG en déplacement. Nos jeunes joueurs ont engrangé beaucoup d'expérience et cela sera certainement très utile à l'avenir."

Clement pense déjà au championnat. "Le Racing Genk est très motivé et va vouloir nous battre, nous devons donc être prêts. Nous devons nous rétablir rapidement maintenant, car nous avons joué 11 matches en 38 jours", a conclue le coach des Brugeois.