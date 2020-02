André Onana a vu son transfert vers un club italien tomber à l'eau à cause de sa couleur de peau !

Il y a trois saisons, le portier de l'Ajax Amsterdam était tout proche de rejoindre la Serie A, mais son transfert est tombé à l'eau en raison de sa couleur de peau.

André Onana aurait dû rejoindre le championnat italien il y a trois ans en raison, mais le transfert a capoté à cause de la couleur de sa peau. "Après la finale perdue avec l’Ajax contre Manchester United en Europa League, j’ai parlé avec un club italien", a raconté le portier de l'Ajax au journal néerlandais NRC Nieuwsblad. "Les discussions se sont bien déroulées, jusqu’à ce que le directeur du club appelle mon manager et dise qu’ils pensaient que j’étais un excellent gardien de but, mais qu’ils ne pouvaient pas me donner de contrat. Un gardien de but noir poserait trop de problèmes à ses supporters", a lâché l'international camerounais.

"Bien sûr, une telle déclaration fait mal. Mais j’aurais trouvé cela pire si le club avait pensé que je n’étais pas assez bon. Alors, cela aurait été de ma faute. Maintenant, je me suis dit que je ne pouvais pas changer qui je suis. Pourquoi devrais-je m’inquiéter de cela ? Je suis foncé et africain et j’en suis fier. Si les gens ne m’aiment pas parce que je suis foncé, pas de problème. Je m’en fiche", a conclu le portier des Lanciers.