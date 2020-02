Objectif rempli pour Eupen qui assure son maintien en s'imposant face à Mouscron

Ce samedi soir au Kehrweg, Eupen recevait Mouscron pour le compte de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Aucune surprise dans le onze aligné par Benat San José et Bernd Hollerbach ce samedi soir. À trois journées de la fin de la phase classique, Eupen n'avait besoin que d'un point pour être mathématiquement sauvé après la défaite de Waasland-Beveren contre Anderlecht (0-3). Le maintien déjà acquis, Mouscron aura à coeur de terminer dans le top 10.

Balayés par un vent glacial, les joueurs des deux équipes ont débuté la partie en mode mineur. Un round d'observation qui aura duré quasi l'entierté de la première période tant Eupen et Mouscron se sont neutralisés sans parvenir à créer le danger dans le rectangle adverse. Mais ce sont les visiteurs qui ouvriront la marque peu avant la pause via un tir de Frank Boya dévié par Verdon (41e), 0-1. Les Pandas réagiront dans la foulée via Prevljak, bien servi par Ebrahimi (45e), 1-1.

En seconde période, Eupen prendra les commandes de la rencontre grâce à une réalisation de Musona (67e), 2-1. Mouscron réagira directement avec un tir de Garcia mais celui-ci sera dévié en corner par De Wolf (70e). Ce dernier effectuera un arrêt décisif en fin de rencontre (88e) avant de voir un gros loupé d'Ezatolahi sur un caviar de N'Dri en contre-attaque (89e). L'Iranien, pourtant tout seul, place le ballon à côté du but. Mouscron ne parviendra à arracher le nul, Eupen s'impose 2-1 et assure son maintien.

Pas de grand match au Kehrweg ce samedi soir mais Eupen a assuré l'essentiel en s'imposant face à Mouscron, à savoir le maintien. Les Pandas n'avaient besoin que d'un point après la défaite de Wassland-Beveren face à Anderlecht plus tôt dans la soirée (0-3). Le club germanophone en a obtenu trois ce soir, et se voit donc sauvé avant de se rendre à Malines et de recevoir le Club de Bruges.

Avertisssements : Schouterden (65e), Bautista (87e)

Eupen : De Wolf, Beck, Amat, Verdon, Blondelle, Schouterden (Butista 84e), Cools, Ebrahimi (Ezotalahi 81e), Milicevic, Musona (N'Dri 79e), Prevljak

Mouscron : Butez, Mohamed, Sobiech, Wimmer, Ciranni, Boya, Garcia, Bakic (Seys 78e), Hocko, Olinga (Nione 46e), Osabutey (Atteri 46e)