Les Storm Ultras font monter la sauce : "Coronavirus, sida, Standard ..."

Le choc wallon de ce dimanche sera, comme d'habitude, un sacré duel de supporters en tribunes. Les Storm Ultras sont prêts à recevoir le Standard et ont fait monter la température avec un post humoristique sur les réseaux ...

On le sait, les chants et tifos de supporters frappent parfois en-dessous de la ceinture et à la limite de la correction. "Charleroi, c'est la ville à Marc Dutroux", "Le Standard c'est le sida", tifo représentant un Defour décapité pour son premier retour à Sclessin, les exemples ne manquent pas chez certains groupes d'ultras et font partie du folklore du football.

Cette fois, les Storm Ultras ont donc décidé de faire chauffer la température à la veille du "choc wallon" entre le Sporting Charleroi et le Standard de Liège, en utilisant le thème à la mode du coronavirus. Dans ce post Facebook, les ultras carolos posent la question de "comment se protéger contre les virus comme le coronavirus Covid-19, le sida ou le Standard". S'ensuivent des conseils comme "chantez, agitez les drapeaux, tendez votre écharpe, gardez la pression constante sur l'arbitre et les rats (le surnom donné aux adversaires dans un célèbre chant)" ... mais aussi "appeler le 112 en cas de contact avec un Liégeois".

"Un message de prévention du BWSU 01 contre les maladies honteuses" ... Le décor est planté.