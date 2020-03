Les Zèbres et les Gazelles en force dans notre équipe de la semaine

Les Brugeois (des deux clubs) et les Carolos ont trusté les plus belles places dans notre équipe du week-end.

Entre les perches

C'est d'ailleurs le gardien du Cercle qui commande l'arrière-garde de notre équipe du week-end. Impérial face aux attaquants gantois, Lennart Moser a repoussé toutes les tentatives cadrées des Buffalos pour offrir trois points précieux au Cercle de Bruges.

En défense

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Clinton Mata. Si Bruges n'est plus aussi impérial qu'en début de saison, l'Angolais lui, est plus constant que jamais. Il est accompagné par le défenseur du Cercle Dimitrios Chatziisaias et le Courtraisien Tuta au coeur dans l'arrière-garde de cette équipe du week-end.

Dans l'entrejeu

Indissociables, et encore plus après le match qu'ils ont livré dimanche contre le Standard, Ryota Morioka et Marco Ilaimaharitra étaient incontournables dans ce onze. Ils sont accompagnés par Mats Rits, à nouveau décisif pour Bruges et Evgeniy Makarenko dans l'entrejeu. Michel Vlap, qui monte en puissance avec Anderlecht, se retrouve à la pointe de ce quintette.

Devant

Sur les flancs, on retrouve Junya Ito, à nouveau très percutant, malgré la défaite de Genk à Bruges et Nikola Storm, qui a porté Malines vendredi soir. Et sans surprise c'est l'inévitable Dieumerci Mbokani qui s'installe devant dans cette équipe du week-end.