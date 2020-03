Philippe Clement et Mats Rits ne sont pas d'accord sur le dernier participant des playoffs 1

Philippe Clement a gagné avec le Club de Bruges in extremis du côté de Genk grâce à un but de Mats Rits en fin de rencontre.

Malines, Genk et Anderlecht vont se battre pour arracher la sixième place et ainsi participer aux playoffs 1. Si cela dépend de Philippe Clement, Genk peut encore prendre la sixième place. "J'ai passé une excellente année ici, le club me respecte beaucoup et vice versa. Leur hommage au match était également très sympathique à cet égard. Bien sûr, j'espère qu'ils pourront participer aux playoffs 1."

Mats Rits pense différemment. "Bien sûr, j'espère que le KV Malines y sera. Je suis né et j'ai grandi à Malines", a confié le médian qui a offert la victoire au Club dimanche.