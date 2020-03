Drôle de statistique : aucun attaquant du FC Bruges n'a encore marqué en 2020

Le FC Bruges reste sur un bon rythme sur le plan comptable avec un 18/24 en 2020. Mais lors de ces cinq victoires, toutes par un but d'écart, aucun attaquant du club n'a trouvé le chemin des filets ...

Le manque d'efficacité du FC Bruges a parfois été souligné en Ligue des Champions, où le Club se procurait les occasions sans les transformer. En Pro League, ça pardonne un peu plus et les Brugeois restent sur un bon rythme de croisière en 2020 - mais le font ... sans que les attaquants marquent pour autant. Et ce malgré l'arrivée de Michal Krmencik, supposé régler ce problème.

Rits, Balanta et Vanaken

Ni Krmencik, ni ses équipiers Openda, Schrijvers et Okereke n'ont trouvé le chemin des filets depuis le 1er janvier en Jupiler Pro League. Emmanuel Dennis a marqué face à Manchester United en Europa League, mais ce sera le seul joueur au profil purement offensif à le faire toutes compétitions confondues depuis le Nouvel An.

Mats Rits a sauvé ses couleurs contre Waasland-Beveren et marqué contre Genk, Eder Balanta a inscrit un beau but contre Charleroi. Heureusement pour Bruges, ses milieux marquent facilement - c'est naturellement le cas de Hans Vanaken depuis toujours.

Jusqu'ici, ça va ...

On ne peut que constater que le FC Bruges s'en sort bien même sans homme devant pour pousser le ballon au fond, au vu de l'avance que comptent les Blauw & Zwart. Mais en PO1, la différence pourrait se jouer à peu de choses dans pas mal de rencontres et le fait de pouvoir compter sur un buteur prolifique peut jouer ... Une raison d'espérer pour les poursuivants ?