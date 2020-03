Droits TV : toujours pas de fumée blanche

Ce mardi soir, le G5 se réunissait à nouveau. A l'agenda ; les droits TV, encore et toujours !

Une délégation des considérés cinq plus grands clubs belge a rencontré des représentants de la Pro League, informe Het Laatste Nieuws. L’objectif de la réunion était de convaincre l’Antwerp, forcément absent, de s’accorder sur les 23 autres clubs pour accepter la répartition des revenus et ainsi signer définitivement le juteux et historique contrat proposé par Eleven Sport.

Le G5 se rend évidemment compte que, sans l’accord du Great Old, l’offre du groupe télévisé chuterait conséquemment. La Pro League veut qu’un accord soit trouvé dans les prochains jours. La direction anversoise a peut-être trouvé là un bon moyen de pression dans sa demande d’intégration et d’élargissement à un G6.