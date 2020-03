Le retour de Nacer Chadli confirmé !

L'ailier de 30 ans aurait déjà pu être présent sur la pelouse de Waasland-Beveren ce week-end.

Il est, en effet, remis de sa blessure au mollet. Mais, le Diable Rouge était tombé malade et n'avait finalement pas pu participer à la dernière victoire des Mauves.

Ce mardi, Nacer Chadli a bel et bien fait son retour aux entraînements collectifs, indique Het Nieuwsblad. Après un long mois d'absence et cinq rencontres manquées, le joueur belge pourra prendre part au prochain match crucial des Mauves. Anderlecht reçoit Zulte Waregem ce samedi soir, mais n'a plus son sort entre ses mains.