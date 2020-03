Anderlecht, crucifié par l'un de ses (anciens) jeunes supporters ?

Aster Vranckx n'a que 17 ans. Pourtant, il fut l'homme du match crucial contre Anderlecht.

Un match à six points qui risquera peut-être d'être déterminant pour le dernier ticket tant convoité pour les Play-Offs 1. Le 15 février, Aster Vranckx avait donné la passe décisive du premier but, avant de crucifier les Mauves en inscrivant lui-même le deuxième et dernier but malinwa. Le Kavé a désormais un avantage important sur Anderlecht, à deux matchs de la fin de la saison régulière. Mais, bien sûr, rien n'est encore fait !

Ce pourrait être d'autant plus difficile à avaler pour les supporters du Sporting que le jeune talent belge avoue, dans un entretien pour Sport Voetbal Magazine, être lui-même un sympathisant d'Anderlecht : "Oui, j'étais un supporter d'Anderlecht. Mais je regardais rarement les matchs, je n'étais pas vraiment un grand suiveur. Maintenant, je le fais, mais pour en savoir plus sur mes adversaires" confie-t-il.

Le jeune milieu de terrain sait qu'il est déjà convoité par de nombreux clubs. Mais il reste calme : "Je rêve de jouer à Chelsea, mais je sais que ce n'est pas le meilleur choix pour un très jeune joueur. C'est un niveau trop élevé pour l'instant. Je préfère d'abord confirmer ici en Belgique".