Le Beerschot n'ira pas à OHL pour défendre mais "pour gagner"

Un match sans encaisser serait suffisant, mais le Beerschot ne veut pas parquer le bus à Den Dreef le week-end prochain.

Le Beerschot est à 90 minutes sans but de la D1A. Peut-on pour autant s'attendre à un match prudent de la part des Rats ? Pas question, affirme Hernan Losada : "Nous allons, comme toute la saison, chaque week-end, jouer ce match pour le gagner et pas pour ne pas le perdre".

Car Losada le sait, un but à l'extérieur et c'est gagné. "Nous aurions déjà dû en marquer plusieurs aujourd'hui afin d'avoir une avance plus confortable", regrettait Losada et, plus généralement, tous les Anversois après un match qui a vu Laurent Henkinet tout sortir. Il reste 90 minutes avant qu'on connaisse enfin le promu ...