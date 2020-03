Le PSG aussi privé de Mbappé pour la réception de Dortmund?

Les tuiles s'enchaînent pour le PSG avant de recevoir Dortmund, mercredi, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Déjà privé du soutien de ses supporters, le PSG pourrait aussi être privé d'un élément clé, mercredi soir, contre le Borussia Dortmund. Kylian Mbappé, victime d'une angine, est très incertain.

Le Français n'était déjà pas à l'entraînement lundi, il n'a pas non plus participé à la séance de mardi. Le staff du PSG croise les doigts pour qu'il soit remis mercredi. Une éventuelle absence du meilleur buteur parisien s'ajouterait à celles, assurées, de Thomas Meunier et de Marco Verratti, tous les deux suspendus.