Ligue des Champions et Europa League : le point sur les huis-clos

Ce soir, les premières rencontres européennes de la semaine donneront le ton : le Covid-19 et ses huis-clos chamboulent tout pour les rencontres retour de Ligue des Champions et les huitièmes de finale aller de l'Europa League.

Les huis-clos se multiplient en Europe : la Ligue 1 a réclamé un huis-clos général (ou un nombre maximum de 1000 supporters, ce qui semble peu réalisable), la Serie A a été annulée jusqu'à nouvel ordre. Inévitablement, la Ligue des Champions et l'Europa League seront également impactées : PSG - Borussia Dortmund se disputera sans public, tout comme FC Valence - Atalanta dès ce mardi soir. Le club de Bergame, situé en pleine zone rouge, vit probablement des jours particuliers.

Le FC Barcelone envisage également le huis-clos pour la réception du Napoli ce mercredi, ne prenant aucun risque même si la ville de Naples n'est pas située dans une zone rouge d'épidémie. La semaine prochaine (17 mars), Juventus - Olympique Lyonnais sera inévitablement disputé à huis-clos dans le meilleur des cas, la possibilité d'une ... délocalisation à Malte ayant également été évoquée, mais rapidement évacuée par la fédération maltaise elle-même !

En Europa League également

La Champions League n'est pas la seule compétition impactée : Wolverhampton - Olympiakos se jouera à huis-clos, a confirmé l'UEFA, tout comme le choc AS Rome - FC Séville et Getafe - Inter Milan. La fédération suisse, qui avait été la première à annoncer un report complet d'une journée de championnat au début de l'épidémie, a également annoncé que le retour entre le FC Bâle et l'Eintracht Francfort ne se jouerait pas au St Jakob-Park, ce qu'a confirmé le club suisse.