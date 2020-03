Igor De Camargo a les yeux rivés sur le duel de dimanche : "Ce serait le point culminant de ma carrière"

Dimanche, Igor De Camargo affrontera son ancien club avec une place en PO en jeu. Jusqu'ici, le bilan de l'attaquant contre Genk parle en sa faveur : en 22 duels contre ses anciennes couleurs, il a remporté 14 rencontres et concédé trois nuls.

De Camargo a également marqué à cinq reprises contre le Racing, mais ce sont là des statistiques qui n'ont pas vraiment d'importance : "Il n'y a guère d'intérêt à désigner un favori pour ce duel. Pour moi, c'est simple : les chances sont de 50/50", confiait ce dernier à Het Belang van Limburg.

"Il y a peut-être un peu plus de pression à Genk, car ils sont champions en titre. Alors que pour nous, nous effectuons notre retour en JPL et nous qualifier pour les PO1 aux dépens de Genk serait le point culminant de ma carrière."

Le KaVé est de nouveau sur les bons rails après un départ en demi-teinte en 2020 : "Notre confiance est en tout cas intacte, nous formons un groupe très solidaire et soudé. Juste après la pause hivernale, nous avons perdu quatre rencontres de rang. Malgré cela, l'ambiance est restée intacte dans le vestiaire, et sommes parvenus à relancer une autre belle série. C'est pour cela que je n'ai pas hésité à prolonger. Je me sens bien ici et j'aimerais transmettre mon expérience aux nombreux jeunes talents qui sont là."