Vanhaezebrouck à propos de Doku: "Exceptionnel en termes de vitesse et d'explosivité"

Jérémy Doku a indéniablement de grands talents. Hein Vanhaezebrouck était l'homme qui a fait ses débuts il y a deux ans et il était déjà impressionné. Il pense que vu la façon dont Anderlecht joue actuellement, il peut devenir progressivement imparable.

"J'ai lu qu'il était déjà comparé avec style à Ansu Fati de Barcelone et Vinicius du Real Madrid. Mais je trouve Doku encore plus exceptionnel en termes de vitesse, d'explosivité et d'équilibre corporel. Certes, maintenant que les arrières d'Anderlecht peuvent se remplacer et qu'il n'est plus vu comme attaquant de flanc, vous pouvez voir ce dont il est capable", explique Hein dans Het Nieuwsblad.

Comme nous l'avons déjà dit, Doku prend désormais une autre dimension car il se joue à grande vitesse : "Il n'a plus besoin de commencer ses actions à partir d'un arrêt comme au début de cette saison, mais il arrive maintenant au ballon alors qu'il est déjà en mouvement - quelque chose que je lui avais déjà fait remarquer à l'époque".

"S'il arrive à changer de direction dans son mouvement, il est imparable et son adversaire est complètement largué."