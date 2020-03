Le KV Ostende réagit aux questions concernant sa licence

Le KV Ostende a été pointé du doigt par Waasland-Beveren en ce qui concerne sa licence pour la D1A et le repreneur américain censé sauver le club semble tarder à confirmer la transaction. Le club côtier a donc réagi via communiqué.

Le KV Ostende a réagi aux questions soulevées concernant sa licence et sa situation financière via un communiqué officiel publié sur son site internet.

Comme indiqué précédemment, le KVO a conclu un accord contraignant avec un investisseur étranger concernant une participation majoritaire au sein du club et les fonds nécessaires sont également fournis pour assurer l'avenir de KVO. Sur la base de cet accord, le KVO en tant que club ne peut pas et ne commentera pas l'état actuel de cet investissement, ni aucune discussion financière entre Alychlo, Oostende Stadion nv et le club", lit-on. Les nouveaux investisseurs seraient, d'après Het Laatste Nieuws, hésitants à confirmer le rachat en raison du risque de relégation.

"Le KVO a soumis son dossier de licence à la Commission des licences et le club est convaincu qu'il obtiendra une licence professionnelle pour la saison prochaine. Le KVO remercie les sponsors et les supporters pour leur patience, leur compréhension et surtout leur soutien. Concentrons-nous maintenant sur l'important match de dimanche et direction Bruges avec environ 2 500 supporters pour soutenir nos joueurs", conclut le KV Ostende.