Les mesures strictes que Genk devra prendre pour la réception de Malines

En ces temps de coronavirus, le Racing Genk se prépare à l'arrivée de Malines à la Luminus Arena, pour une rencontre cruciale pour le champion en titre.

Et après consultation avec le bourgmestre de la ville et les autorités notamment, le club a décidé de prendre plusieurs mesures de circonstance : "En tant que club de football, nous assumons nos obligations envers nos supporters et la société", communiquait le club Limbourgeois.

Les spectateurs seront les bienvenus à la Luminus Arena dimanche, cependant, ils sont priés de se rendre directement à leur place dans le stade avant la rencontre, et invités à quitter le stade immédiatement après la rencontre.

Tous les espaces de type comptoir, billeterie, boutique etc. resteront exceptionnellement fermés. De plus, tous les points de vente de nourriture et de boissons à l'intérieur du stade resteront fermés. Toutefois, les stands situés à l'extérieur du stade seront bien ouverts.

Ces mesures spéciales s'appliquent également aux zones business où tous les dîners réservés seront annulés, il n'y aura pas de buffet non plus avant le match.

Enfin, il n'y aura pas de conférence de presse après le match.