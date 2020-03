La FIFA appelle l'Union belge à se préparer à la crise du coronavirus: "Ils doivent avoir un plan B ou C"

Michel D'Hooghe est le chef de la Commission médicale de la FIFA. L'ancien directeur du Club de Bruges s'inquiète de la crise du coronavirus : "L'Union belge et la Pro League doivent avoir un plan B ou C prêt".

"Pour le moment, la situation n'est pas la même qu'en Italie. Mais qui ose prétendre qu'il n'y aura pas une telle croissance ici à l'avenir? ", confie-t-il à HLN.

"Tout le monde dans le monde du sport a l'intention de tout laisser passer, éventuellement avec des ajustements comme la course cycliste Paris-Nice, mais doit rester responsable. La santé prévaut."

La Pro League et l'Union belge doivent être prêts le moment venu. "Il faut être attentif. Nous espérons que rien ne doit changer, mais ils doivent avoir un plan prêt. Un plan B et un plan C. Je ne suis pas un prédicateur de catastrophe, mais on ne peut pas être sourd et aveugle. Si des mesures sont prises partout, vous ne pouvez pas rester assis. "

L'Euro ? Si ça devait commencer maintenant, ce serait un problème

Ensuite, il évoque des matchs sans supporters. "Si les risques s'avèrent trop importants pour la santé, cela ne fait aucun doute. Le 1er janvier, la première chose que nous nous souhaitons est la 'bonne santé'. Dans ce cas aussi, l'accent doit être mis sur la prévention. "

Et l'Euro arrive rapidement. "Si ça devait commencer demain, alors ce serait un risque dans différents pays... et donc un problème. Nous ne devons pas faire trop de bruit, mais nous ne devons pas rester sans rien faire non plus. Et cela vaut également pour l'Union belge et la Pro League."