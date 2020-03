L'Eredivisie suspendue à son tour

Les autorités du football néerlandais ont également pris la décision de suspendre le championnat.

Ainsi, et jusqu'à nouvel ordre, tous les matchs prévus en Eredivisie d'ici le 31 mars sont suspendus. Les Néerlandais préfèrent donc l'école du report, à celle du huis-clos appliquée par la Pro League belge.

Pour le moment, AZ et Ajax se partagent la tête du championnat avec 56 points. Feyenoord suit, avec six unités de retard. Les journées 27 et 28 sont donc reportées :