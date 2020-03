L'Euro 2020 menacé aussi à son tour par le Coronavirus ?

L'avenir de la saison en Ligue des Champions, mais aussi le déroulement de l'EURO 2020 seront débattus mardi prochain lors d'une réunion programmée par l'UEFA.

Le coronavirus a chamboulé le calendrier de la planète football avec de nombreux reports de matchs ou des suspensions de championnat. Mais d’après la radio Cadena SER, l’Euro 2020 est également au coeur des discussions. L’instance dirigeante du football européen doit se réunir pour savoir s’il faut reporter ou non l’Euro en 2021 qui se tiendra dans douze pays du 12 juin au 12 juillet.

Plusieurs observateurs planchent pour ce scénario probable. De plus en plus de joueurs sont touchés par le coronavirus et l'UEFA sera dans l'obligation de suspendre la Ligue des champions et la Ligue Europa, des compétitions très rénumératrices. Afin de pouvoir les terminer à temps, l'Euro 2020 devrait être alors reporté.

Puis quid des derniers pays qualifiés ?! Les quatre derniers tickets ne seront distribués que lors de barrages qui auront lieu fin mars. Et l'un est déjà en suspens. En effet, la Bosnie-Herzégovine a demandé à l'UEFA le report de son match contre l'Irlande du Nord en arguant que la majorité de ses internationaux provient de pays à risque et devront être placés à l'isolement.

Affaire à suivre...