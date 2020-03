Une équipe de la semaine très mancunienne en Europa League

Les Red Devils ont brillé, ils sont récompensés.

Trois semaines après la correction infligée au Club de Bruges, Manchester United a remis le couvert jeudi soir, avec un autre score de forfait à Linz (0-5) et cinq buteurs différents. Les Mancuniens trustent logiquement la majorité des places dans l'équipe-type de ces seizièmes de finale aller de l'Europa League.

Eric Bailly, Luke Shaw, Fred, Brandon Williams et deux des cinq buteurs (Daniel James et Odson Ighalo) prennent place dans le onze de l'UEFA. Le FC Bâle, tombeur de l'Eintracht Francfort, place quatre joueurs dans ce onze (Omlin, Bua, Campo et Comert) tandis que le dernier siège est occupé par Charles Aranguiz, le solide médian du Bayer Leverkusen.